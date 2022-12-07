القاهرة (زمان التركية)ــ أجرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للجنة المشتركة المعنية بالإعداد والتحضير للاحتفال بمدينة بيروت عاصمة للإعلام العربي.

عقد الاجتماع في القاهرة، بحضور السفير أحمد رشيد خطابي ــ الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، وعضوية اللجنة المشتركة التي تضم كلاً الوزير زياد مكاري ــ وزير الإعلام في لبنان، والأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس.

وفي هذا الإطار، تمت مناقشة كافة المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة، وعلى وجه الخصوص برنامج الأنشطة والفعاليات الإعلامية والثقافية والفنية التي تقدمت به الجمهورية اللبنانية للاحتفال ببيروت عاصمة للإعلام العربي على مدار 2023، تجسيداً للتضامن الكامل والثابت والمتواصل مع هذا البلد العربي على مختلف الأصعدة تمشياً مع قرارات الجامعة العربية.

وفي سياق هذه الرمزية التضامنية خصوصاً في أعقاب الحادث التراجيدي لانفجار مرفأ بيروت الذي اهتز له الوجدان الجماعي العربي ستكون مدينة بيروت ذات العمق التاريخي والفكري والفني محط أنظار وسائل الإعلام على مدار سنة 2023، لإبراز إشعاعها وتراثها الحضاري المتفرد.

كما أشار السفير إلى أنه بتوجيهات من معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، سيحرص قطاع الإعلام والاتصال (إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) على التعاون الوثيق مع وزارة الإعلام بالجمهورية اللبنانية لضمان أفضل الترتيبات التنظيمية لهذه الاحتفالية، مؤكداً أن هذا الحدث سيشكل فرصة سانحة لكافة الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب للانخراط في إنجاح هذه الفعاليات وتنظيمها في أحسن الظروف.