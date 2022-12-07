أنقرة (زمان التركية) – أقرت السلطات في تركيا ضمنيًا بامتلاء السجون، وتجاوزها الطاقة الاستيعابية.

جاء ذلك في رد على شكوى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن إلغاء الزيارات للمساجين خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وأوضحت السلطات التركية في ردها، أن إدارات السجون أرجعت قراراتها بشأن رفض الزيارات خلال عطلات نهاية الأسبوع إلى اكتظاظ السجون، وقلة الحراس والمخاوف الأمنية بسبب هذا.

وأضافت السلطات أن هذه الأسباب جعلت إدارات السجون تتوصل إلى قرار بعجزها عن الاستجابة لطلبات تغيير موعد الزيارات خلال أيام الأسبوع، إلى عطلات نهاية الأسبوع.

من جانبه أفاد المحامي علي يلديز أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت رفض إدارات السجون طلبات زيارة الأطفال في سن المدرسة لذويهم داخل السجون، وإجراء اتصالات هاتفية معهم خلال عطلة نهاية الأسبوع انتهاكا حقوقيا، وفرضت على السلطات التركية تعويضات معنوية بقيمة 1500 يورو لكل فرد.

هذا وتشير بيانات وزارة العدل التركية إلى وجود 336 ألف و315 سجين داخل 396 سجنا تبلغ طاقتها الاستيعابية 286 ألف و797 سجين، وذلك اعتبارًا من الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري. وتعكس هذه البيانات تجاوز عدد السجناء الطاقة الاستيعابية للسجون بواقع 49 ألف و518 سجين وأن جزء كبير من السجناء يفترشون الأرض عوضا عن الأسّرة.