أنقرة (زمان التركية)ــ اعتقلت السلطات 18 من أصل 78 متهما بسرقة الزيتون من البساتين في ولاية باليكسير خلال موسم الحصاد.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب المحافظ، تم اعتقال 78 مشتبهاً بهم، 46 منهم على صلة بـ 49 حادثة سرقة زيتون منفصلة في منطقة خليج ادرميت وحي إردك وبانديرما خلال الشهرين الماضيين.

تم القبض على ثمانية عشر من هؤلاء الأشخاص من قبل مكاتب القضاة في منطقتي ادرميت وهافران، وصدر قرار رقابة قضائية على 12 من أصل 60 مشتبهاً أطلق سراحهم. وفق وكالة الأناضول

وصرح محافظ باليكسير حسن شيلداك، أن الإجراءات المتخذة في موسم الحصاد هذا تم تنسيقها من قبل ولاة المناطق في كورفيز وجنوب مرمرة، وبُذلت جهود كبيرة لمنع السرقات من بساتين الزيتون بإشراف مكثف من وحدات الدرك والأمن.

وأشار إلى إصدار مذكرات توقيف لأول مرة هذا العام بحق المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم في السرقات من الحدائق، كما شكر شيلداك جميع المؤسسات التي بذلت جهدًا وأبدت حساسية تجاه حماية جهد المزارعين.

وأكد شيلداك على أهمية القبض على الجناة، وقال: “أهنئ حكام المقاطعات والدرك والشرطة لدينا الذين قدموا هذا العمل النموذجي. وبالمثل، أود أن أشكر مديريات حماية ممتلكات المزارعين لدعمهم. ستواصل قواتنا الأمنية عملها بعزم حتى نهاية الموسم، وسيواصل رجالنا القبض على مرتكبي السرقات التي تشكل خطراً على مجتمعنا وتقديمهم للعدالة”.