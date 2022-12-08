أبو ظبي (زمان التركية)ــ أطلقت روسيا سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر، وأفرجت الولايات المتحدة عن مهرب الأسلحة الروسي فيكتور بوت، في عملية تبادل أسرى بين واشنطن وموسكو تمت في أبو ظبي.

وحكم على بوت بالسجن 25 عاما في الولايات المتحدة بتهمة إمداد القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) بالسلاح، بينما اعتقل جرينير في روسيا في فبراير شباط الماضي بحوزته مخدرات.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر، “لقد تحدثت عبر الهاتف مع بريتني جرينير قبل بضع دقائق. إنها بأمان. إنها على متن الطائرة الآن. إنها عائدة إلى المنزل الآن”.

بيان من روسيا

في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، تم تأكيد تبادل الأسرى وقالت الوزارة “تم الانتهاء بنجاح من تبادل بوت وغرينر في 8 ديسمبر في مطار أبو ظبي. عاد بوت إلى وطنه”.

وجاء في البيان أنه تم إجراء مشاورات طويلة الأمد بين روسيا والولايات المتحدة للإفراج عن فيكتور بوت. وفق موقع يورونيو

حوكمت لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير في روسيا وحكم عليها بالسجن 9 سنوات

بينما اعتقلت لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر في روسيا في فبراير الماضي بتهمة الاتجار في المخدرات.

وحكمت محكمة مدينة خيمكي بالعاصمة موسكو على جرينير بالسجن 9 سنوات وغرامة قدرها مليون روبل.

في بيان صدر يوم 27 يوليو، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنهم أعدوا اقتراحًا مهمًا لموسكو لتسليم الأمريكي بول ويلان، المسجون في روسيا، وكذلك جرينير. كما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا إلى إطلاق سراح جرينير.