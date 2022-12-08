أنقرة (زمان التركية) – تجاوزت الموازنة التي خصصتها حكومة حزب العدالة والتنمية، لوقف المعارف، ثلاث أضعاف الموازنة المخصصة للمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وكانت الحكومة أسست وقف المعارف للاستيلاء على المدارس التابعة لحركة الخدمة بالخارج عقب محاولة انقلاب عام 2016، وبلغ عدد المدارس الخاضعة لإدارة الوقف اعتبارًا من هذا العام نحو 440 مدرسة في 51 دولة، بإجمالي عدد طلاب يقدر بنحو 50 ألف طالب.

وحتى الآن تتمسك عدد من الدول بموقفها الرافض تسليم مدارس حركة الخدمة للحكومة التركية.

تضمنت موازنة العام القادم تخصيص 3.5 مليار ليرة لوقف المعارف، حيث أرجعت السلطات سبب الزيادة القياسية إلى ارتفاع عدد المدارس والتذبذب في سعر الصرف.

ويتفوق وقف المعارف على وزارة التعليم من حيث الموازنة مقارنة بعدد الطلاب، إذ يبلغ نصيب الطالب في المدارس التابعة لوقف المعارف 69 ألف و997 ليرة في حين تتراجع هذه النسبة إلى 23 ألف و980 ليرة في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التعليم، التي يصل إجمالي عدد طلابها إلى 17 مليون و577 ألف و338 طالب.

وجاءت مخصصات وقف المعارف خلال السنوات الأخيرة، على النحو التالي:

– عام 2019: 422.5 مليون ليرة

– عام 2020: 684 مليون ليرة

– عام 2021: 1.7 مليار ليرة

– عام 2022: 1.3 مليار ليرة

– عام 2023: 3.5 مليار ليرة