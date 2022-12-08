أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير أمريكي إن وليام بيرنز رئيس الاستخبارات الأمريكية، حذر نظيره التركي، “هاكان فيدان”، من شن هجوم بري على شرق سوريا.

وبحسب موقع “آكسيوس” الأمريكي، فإنه بعد سقوط قنبلة على بعد 400 متر من الجنود الأمريكيين خلال الغارات الجوية التركية في شمال شرق سوريا، اتصل مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز بنظيره التركي هاكان فيدان شخصيًا وحذره بـ “رسالة قوية”.

وقال مصدران أمريكيان، قيل إنهما على علم مباشر بالمسألة، لموقع الأخبار الأمريكي أكسيوس إن الجنود الأمريكيين معرضون بشكل مباشر لخطر الضربة الجوية المذكورة.

وأضاف الموقع الأمريكي: “قال مصدر أمريكي إن السبب الرئيسي لتزايد الضغط الأمريكي على تركيا لوقف هجماتها في شمال سوريا هو أن عدد الجنود الأمريكيين في المنطقة كان على بعد ربع ميل (402 مترًا) من إحدى الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي. وقال إنها أصابت هدفًا قريبًا”.

وفي حديثهم إلى أكسيوس، جادل المسؤولون الأمريكيون بأن بعض الضربات الجوية التي عرضت القوات الأمريكية للخطر في شمال شرق سوريا نفذتها طائرات بدون طيار.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان الأسبوع الماضي، أن الجنود الأمريكيين تعرضوا لخطر مباشر في الضربات الجوية التركية في روج آفا وحذرت أنقرة.

وجاء التحذير المذكور بعد مزاعم عن إصابة بعض الأهداف بالقرب من مخيم الهول الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة، ومحاولة عناصر داعش في المخيم الفرار.

وفي الأيام التالية، زُعم أيضًا أن الولايات المتحدة أجلت موظفيها المدنيين في المنطقة إلى أربيل، عاصمة حكومة إقليم كردستان العراق.