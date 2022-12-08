أنقرة (زمان التركية) – قال المرشح الرئاسي التركي السابق رئيس حزب الوطن محرم إنجه، أن التحالف الرابع في تركيا على الأبواب، وأن النقاش جارٍ حول القضايا الرئيسية.

وفي حديثه على قناة اليوتيوب الخاصة بالصحفي فاتح بورتقال، قال محرم إنجه: “نحن نعمل من أجل التحالف الرابع. لا شيء واضح حتى الآن. أستطيع أن أقول إننا اتفقنا على القضايا الأساسية”.

وأشار إنجه إلى أنه سيتم إضافة تحالف جديد إلى التحالفات الثلاثة القائمة مع بقاء ستة أشهر في الانتخابات، وذكر أن التحالف المزمع تشكيله سيضم حزب الوطن، وحزب النصر ، وحزب العدالة، والحزب اليميني.

قال محرم إنجه المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2018: “نسجل القضايا التي نتفق عليها، ونناقش القضايا الشائكة. إذا توصلنا إلى اتفاق، سنعلن أمام الشعب جميع القضايا المشتركة ونوضحها”.

كان زعيم حزب العدالة، فاجيت أوز، أول من كشف أن تحالفا جديدا في تركيا يضم أربعة أحزاب، سيظهر قريبا.

وقال أوز: “سيكون التحالف متوافقا مع قوانين تأسيس تركيا وفلسفة حرب الاستقلال وأتاتورك والجمهورية. أعتقد أن هذا هو أكبر عيب في تركيا. ما يهم تحالفنا هو ضميرنا الوطني، تكويننا المحلي والوطني. نحن لا نتبنى أي أفكار تتعارض مع فلسفة تأسيس تركيا. أي شخص سيكون معنا يجب أن يقف جنبًا إلى جنب مع أتاتورك. لا يمكن أن يكون معارضو أتاتورك ومعارضو العلمانية معنا”.

وذكر أوز أن هدفهم هو إعادة تركيا إلى قوانين تأسيس تركيا، ورفع العلم من حيث سقط، تمامًا كما تأسست الجمهورية، دون المساس بالاقتصاد الوطني والتنمية الوطنية والخط الوطني.

وفي تركيا حاليا تحالف الشعب الحاكم وتحالف الأمة المعارض القائمان منذ انتخابات عام 2018، ومؤخرًا تم الإعلان عن تحالف العمل والحرية الكردي، وينتظر الإعلان عن تأسيس التحالف الرابع في تركيا