أنقرة (زمان التركية – تعرض محامي يدعى ” İ.K” للنقل من عمله في ولاية إزمير إلى ولاية ملاطية، بسبب اقتنائه رواية “ليلان” للزعيم الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرطاش.

İ.K يعمل كمحام في شركة السكك الحديدية التركية (TCDD)، وقام مشرفه بتقديم شكوى بحقه وفتح تحقيق إداري معه، بسبب قراءته رواية صلاح الدين دميرطاش “ليلان”.

المحامي الشاب İ.K. يشارك نفس الغرفة مع مشرفه، ونشبت حالة من التوتر المستمر بينهما منذ فترة وبلغت ذروتها في 22 سبتمبر 2022.

قرر المحامي İ.K اللجوء إلى الشرطة بعد أن أهانه E.K واتهمه بالاحتيال على المؤسسة، وقدم شكوى بحق مديره في مركز شرطة السنجاك.

وفي هذه الأثناء، اتصل E.K بحارس الأمن Ö.K ودعاه إلى الغرفة وأراه رواية ليلان، من تأليف صلاح الدين دميرطاش، والتي كانت في درج İ.K.

وأخذ حارس الأمن الكتاب الذي قاله “لا أعرف ما إذا كان محظورًا أم لا” وذهب إلى مدير خدمات شؤون الموظفين والشؤون المالية، ثم اتصل بفرع مكافحة الإرهاب وأفاد بأنه تحفظ على الكاب المحظور.

اتصلت شرطة مكافحة الإرهاب بـ İ.K، وقالت إنها تريد مقابلته. عندما قال إنه كان في مركز شرطة السنجاك، حضروا إلى مركز الشرطة.

ولم تتخذ الشرطة أي إجراء لعدم وجود أمر بمصادرة “ليلان” التي ألفها صلاح الدين دميرطاش بينما هو في المعتقل، ولم تجد النيابة ضرورة لفتح تحقيق.

ومع ذلك، ونتيجة لشكوى E.K. إلى المؤسسة، تم فتح تحقيق إداري، وصدر قرار بنقل المحامي الشاب إلى ملاطية “كشرط لتوصية وخدمات المستشار القانوني”.