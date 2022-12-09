الدوحة (زمان التركية) – يستعد المنتخب البرتغالي لمباراته المرتقبة ضد نظيره المغربي غدًا السبت، على استاد “الثمامة” بالعاصمة القطرية الدوحة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ونشر حساب قناة أبوظبي الرياضية على موقع “تويتر” مقطع فيديو، لتدريبات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع زملائه في منتخب البرتغال.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن تمرد رونالدو في معسكر البرتغال، مهددا بمغادرته لجلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة سويسرا.

ولكن كريستيانو رونالدو، رد على هذه الشائعات، عبر حسابه على موقع “تويتر”، بالقول: “مجموعة متحدة للغاية لتكسرها القوى الخارجية، أمة شجاعة لا تخاف من التحديات، فريق بكل ما تعنيه الكلمة من معان سيحارب من أجل الحلم للنهاية، آمنوا معنا، هيا يا برتغال!”.