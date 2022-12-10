أنقرة (زمان التركية) – أجرى مركز بحوث العمليات الاجتماعية مسحًا حول الحد الأدنى للأجور المتوقع. وفقًا للمسح، هناك فرق قدره 3 آلاف ليرة بين الحد الأدنى والحد الأدنى للأجور المتوقع.

استطلاع الرأي تم إجرائه مع 2400 شخص في 27 مقاطعة تركية.

ووجه للمشاركين سؤال: “كم يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور؟”.

وكانت نسبة من يقولون “يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 7 آلاف و 7500 آلاف، 3.8 بالمائة”.

وبلغت نسبة من قالوا “يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 9 آلاف و 10 آلاف ليرة” 15.8 بالمائة.

وقال 49.6٪ من المشاركين: “يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 10 آلاف ليرة فأكثر”.