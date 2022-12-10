أنقرة (زمان التركية) – أرسل حسين قاراقوز، المسؤول الصحفي في مستشفى كارامان للتدريب والبحوث، ورئيس فرع الشباب الإقليمي السابق لحزب العدالة والتنمية، عن طريق الخطأ بريدًا إلكترونيًا إلى الصحف والمواقع المحلية حول الإبلاغ عن موظفي المستشفى.

وقع قاراقوز في فضيحة كبيرة، حيث أرسل حسين أسماء 11 موظفًا في المستشفى وتم إعداد التقرير عنهم وإرساله إلى البريد الإلكتروني للصحف المحلية في المدينة.

وبعد فترة وجيزة، أرسل قاراقوز بريدًا إلكترونيًا تصحيحيًا آخر إلى البريد الإلكتروني الخاص بالصحف والمواقع الإلكترونية، وترك ملاحظة تفيد بأن البريد الإلكتروني الأول تم إرساله بشكل غير صحيح وترك ملاحظة بعدم فتح الملف.

وبعد أن ظهر الحادث، تم فتح تحقيق ضد قاراقوز وتم إيقافه عن العمل.

وأعلن الـموظفون الذين ورد ذكرهم في الإيميل، أنهم سيرفعون شكوى بشأن قاراقوز.