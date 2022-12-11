أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن هناك امتدادات للمنظمة الارهابية في البرلمان التركي.

استهدف الرئيس رجب طيب أردوغان، في خطابه في حفل الافتتاح في سامسون، أحزاب المعارضة.

وأوضح أردوغان أن هناك امتدادات للمنظمة الارهابية في البرلمان، مضيفًا: “هل نحن جاهزون لتنظيف هذه الامتدادات معًا في عام 2023؟ سنعمل بجد، وسنذهب من باب إلى باب. في عام 2023، سيتم إحياء برلماننا بأصحابه الحقيقيين. أعتقد أن أصحاب الطاولة السداسية سينهون نفسهم بنفسهم”.

وتابع الرئيس: “سنعمل بجد، وسنذهب من باب إلى باب. في عام 2023، سنبدأ في بناء قرن تركيا ونسلم هذا العلم المبارك للشباب بالقوة التي سنحصل عليها من الدعم الذي طلبناه في المرة الأخيرة نيابة عنا من الأمة”.

ومدعيًا أن تركيا خرجت من الأزمة أقوى، تابع أردوغان حديثه على النحو التالي: “كل خيار هو مفترق طرق. لقد استخدمت أمتنا إرادتها للتقدم على طريق تركيا العظيمة والقوية من خلال جعلنا أول من يخوض 15 انتخابات”.

كما تحدث أردوغان عن أزمة الحبوب بسبب الحرب الأوكرانية الروسية ودور تركيا في الأزمة، حيث قال: “فتحنا ممر الحبوب. نحن نشحن الحبوب إلى جميع أنحاء العالم. غدا سألتقي بالسيد بوتين ثم مع السيد زيلينسكي. سنتحدث

عما يمكننا القيام به. نحن مع العالم، وليس مع المنتجات المستوردة”.

وأشار أردوغان إلى أنهم جعلوا تركيا تنمو 3 أضعاف خلال الـ20 عاما الماضية.