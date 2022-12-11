أنقرة (زمان التركية) – بتوقيع من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تم تعيين 9 عمداء جدد في الجامعات التركية.

وقع الرئيس أردوغان عددًا كبيرًا من التعيينات مع القرارات الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية. وبالإضافة إلى قرارات تعيين 9 عمداء جدد، تم إجراء تعيينات جديدة في العديد من المؤسسات.

ومن بين العمداء الجدد في الجامعات، يوسف باران، مدير معهد إزمير للتكنولوجيا، ونوح ظافر جانتورك مديرًا لجامعة كوجالي، وإيرول توران مدير لجامعة كونيا للأغذية والزراعة، ويوسف لابلابجي مديرا لجامعة صابانجي.

ونشرت قرارات التعيين والعزل الخاصة ببعض الوزارات والمؤسسات والهيئات في عدد اليوم من الجريدة الرسمية.

ووفقًا للقرارات التي نُشرت بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، تم تعيين بورا دوندار كبير المفتشين في وزارة الثقافة والسياحة.

وتم تعيين إرسوي أكسوي مفتشًا في وزارة التربية الوطنية.

وتم تعيين إبراهيم إرسوي في المديرية الإقليمية الثالثة عشر، والتي تم افتتاحها في المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري.