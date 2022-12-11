أنقرة (زمان التركية) – أنهت منطقة أولوداغ بمدينة بورصة التركية، أحد أهم مراكز السياحة الشتوية في تركيا، استعداداتها لاستقبال الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تبلغ سعر الليلة في غرفة ثنائية نحو 17 ألف و200 ليرة ضمن برنامج اليومين خلال رأس السنة الميلادية.

من جانبها أفاد رئيس اتحاد وكالات السياحة التركية بمنطقة مرمرة، مراد ساراتش أوغلو، أنهم يتوقعون أن يمضي هذا الموسم على نحو جيد قائلا: “أولوداغ أحد أهم المراكز السياحية في تركيا والعالم. الفنادق والوكالات السياحية والمرشدون السياحيون أنهوا استعداداتهم، كما بدأت الثلوج في الهطول. نتوقع إقبال كثيف للسياح العرب والروس هذا العام”.

وأوضح ساراتش أوغلو أن المنطقة بدأت في استقبال سياح من مناطق جديدة عقب أعمال الترويج التي أجريت قائلا: “على سبيل المثال بدأنا في استقبال حجوزات من بولندا. نرى أن موسم السياحة الشتوية هذا العام سيمر على نحو جيد”.

وأضاف ساراتش أوغلو أن السياح الروس يواجهون مشكلات في استخراج التأشيرات بسبب الحرب الأوكرانية وأن هذا الأمر انعكس بشكل إيجابي على تركيا قائلا: “الحرب الأوكرانية انعكست بشكل إيجابي على تركيا، إذ بدأت العديد من الدول في أوروبا وحول العالم بالامتناع عن استقبال السياح الروس. وبدأ الروس يواجهون مشكلات في استخراج التأشيرات ولهذا تأتي تركيا على قائمة الدول التي يمكن للسياح الروس الذهاب إليها بسهولة، فهم يفضلون تركيا بسبب العلاقات الجيدة مع روسيا وقربها الجغرافي”.

هذا وأشار ساراتش أوغلو إلى تلقيهم طلبات من دول عربية كقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة مفيدا أن هناك إقبال شديد من العرب على أولوداغ.