أنقرة (زمان التركية) – أجرت السلطات التركية تعديلات في اللائحة الخاصة بزيارة السفن الحربية التابعة للقوات الأجنبية لموانئ تركيا.

واعتبارا من اليوم دخلت “اللائحة الخاصة بالتعديلات في لائحة دخول السفن الحربية التابعة للقوات الأجنبية للمياه الإقليمية والموانئ وتحركاتها وأنشطتها بالمياه الإقليمية” حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

ونصت اللائحة على عدم دخول المروحيات والمقاتلات والطائرات المسيرة على متن السفن الحربية التابعة للقوات الأجنبية التي حصلت على إذن بدخول المياه الإقليمية وموانئ تركيا من التحليق في المجال الجوي التركي بدون إذن خاص من السلطات التركية.

وتضمنت اللائحة أيضًا منع الغوّاصين على متن السفن من الغوص داخل المياه الإقليمية لتركيا أيًّا ما كان الغرض طوال فترة وجود السفن داخل تركيا.. وفي الأوضاع التي تستوجب فحوصات طارئة أو أعمال صيانة فسيتم الأمر رفقة غواصين أتراك بعد الحصول على إذن من السلطات التركية.

وتضمنت اللائحة أيضا شرط إبلاغ السفن الحربية السلطات التركية عبر الراديو باسم السفينة وموقعها مع اقترابها لنحو 5 أميال من المياه الاقليمية لتركيا أو موانئها.

وأضافت اللائحة فئتين للفئات الثلاثة الخاصة بزيارات السفن الحربية للمياه الإقليمية لتركيا وموانئها، حيث تم إضافة فئة “الزيارات الطارئة” و”زيارات المسؤولين” بجانب كل من “الزيارات الرسمية” و”الزيارات غير الرسمية” و”الزيارات التقليدية”.