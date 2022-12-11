أنقرة (زمان التركية) – زعم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية محمد أوزهاسكي بأن تركيا تخطت كلا من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

تصريحات أوزهاسكي جاءت خلال حضوره افتتاح مركز “شريف حاجي فيلي دمير” لصحة الأسرة، الذي تم بناؤه في منطقة “جير جالان” في ولاية قيصري التركية.

وأوضح أوزهاسكي أنه تتم حاليا مقارنة تركيا بألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فيقولون “هذا هو الراتب في ألمانيا ونحن نتلقّى هذا الراتب في تركيا، هذا هو حال الغاز الطبيعي في ألمانيا، وهذا هو الحال في تركيا، جيشهم لديه هذا العدد الكبير من الدبابات، وجيشنا لديه هذا العدد الكبير”.

وأضاف أوزهاسكي: “هذا يعني أننا أصبحنا دولة متساوية في المستوى. لقد تطورنا كثيرًا لدرجة أننا تجاوزنا في نقاط كثيرة البلدانَ التي نذهب إليها للعمل كعمال“.