أنقرة (زمان التركية) – كتبت الصحفية التركية، دنيز زيراك، أنه انطلق الحديث في كواليس الحكومة التركية، عن إجراء الانتخابات المبكرة في 16 أبريل.

وقالت زايراك خلال مقال لها بصحيفة “يني شفق” التركية: إن هناك عدة أسباب وراء إمكانية اتخاذ الحكومة قرار إجراء الانتخابات في أبريل.

وأوضحت زايراك أن السبب الأول هو أن الحكومة ستتخذ خطوات لزيادة القوة الشرائية في يناير، وسيتم إجراء زيادات كبيرة على الحد الأدنى للأجور ورواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين. في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، سينخفض ​​التضخم على الورق بسبب التأثير الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الأموال من قطر والإمارات العربية المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية وأذربيجان على تسهيل الأسواق.

وأكدت الصحفية أنه مع ذلك، قد يتدهور هذا الجو الإيجابي اعتبارًا من أبريل، حيث ستختفي الزيادات في الأسعار بسبب التضخم الحقيقي. قد تكون هناك زيادات فلكية في الأسعار. قد يؤدي تدهور الأوضاع المالية العامة والميزانية والعجز في التجارة الخارجية إلى زيادة.. وقد يترك هذا الأمرُ الحكومةَ في وضعٍ صعبٍ للغاية حتى منتصف يونيو.

أما السبب الثاني بالنسبة لزايراك فهو: “إذا أجريت الانتخابات في وقت مبكر، فقد تضطر المعارضة إلى الإسراع في البحث عن المرشحين واتخاذ قرارات خاطئة. وقد يمهد هذا الطريق أمام الرئيس رجب طيب أردوغان للتنافس مع خصم أضعف”.

وأشارت الصحفية إلى أنه في نظام الحكم الرئاسي، يجب على 360 نائبًا دعم قرار البرلمان التركي بتجديد الانتخابات، وبناء عليه سيكون الخيار الثاني هو أن يقوم الرئيس رجب طيب أردوغان بحل البرلمان.

وذكرت زايراك أنها لا تتوقع تنفيذ الخيار الثاني لأنه سيتسبب في انتقادات للحكومة.