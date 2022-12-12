أنقرة (زمان التركية) – انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مواصلة اليونان تسليح الجزر في بحر إيجة وذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر بمدينة “سامسون” التركية.

وأوضح أردوغان في كلمته أن تركيا بدأت في صناعة صواريخها وأن عملية الإنتاج هذه تثير مخاوف اليونان قائلًا: “تذكر صواريخ التايفون فتشعر اليونان بالخوف وترى أنها ستقصف أثينا. إن واصلت اليونان تسليح الجزر في إيجه سنقصف أثينا”.

وتطرق أردوغان في كلمته إلى العملية العسكرية في سوريا، حيث ذكر أردوغان أن الولايات المتحدة ترسل ذخيرة إلى شمال سوريا على متن 4-5 آلاف شاحنة قائلا: “لا يكترثون رغم حديثي عن الأمر عدة مرات. سنتولى الأمر بنفسنا”.

وأشار أردوغان إلى التعديلات الدستورية المتعلقة بالحجاب، حيث أكد أردوغان مرة أخرى عقد استفتاء دستوري حول الأمر إذا ما استدعت الحاجة لهذا قائلا: “الشعب سيعطي القرار النهائي، لأنه يتوجب ألا تشهد البلاد مشكلة بشأن ارتداء الحجاب وعدم ارتدائه. عندما يطرح الأمر نوضح أن 99 في المئة من الشعب مسلمون. لذا لندع الجميع يحيا كيفما يشاء”.