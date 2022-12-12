أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، إنه لا يمكن ترك السلطات لشخص واحد في الفترة الانتقالية التي تسبق النظام البرلماني.

تصريحات داود أوغلو الذي شغل منصب رئيس وزراء تركيا الأسبق، جاءت خلال حديثه مع الصحفي التركي مراد يتكين.

وفي حديثه عن الانتقال إلى النظام البرلماني أوضح داود أوغلو أنه لا يمكن ترك إدارة هذه العملية الانتقالية، التي تحتاج إلى ضمير وعقل مشترك، لشخص واحد.

ورد داود أوغلو على الانتقادات بأن طاولة الأحزاب السداسية لم تعلن بعد عن مرشحها الرئاسي، حيث قال: “نحن نحدد توقيتنا الخاص، ولا نقع أبدًا في فخ فرض الوقت من قبل الحكومة. المهم هو أننا نسيطر على الوقت”.

وأشار داود أوغلو إلى أنهم خلال اجتماعهم الأول في 12 فبراير، ذكروا أنهم سيعلنون مرشحهم بإعلان موعد الانتخابات، لذلك، لا يوجد تأخير في توقيتهم.

وأضاف داود أوغلو: “تريدنا الحكومة بالفعل الإعلان عن مرشح دون اتخاذ قرار انتخابي. يتوقعون أنه سيكون هناك نقاش حول المرشح، وسوف تتفكك طاولة الستة؛ ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحا، سينتظرون طويلا. بصفتنا 6 قادة، نحن مصممون على التصرف بحكمة”.

كما ذكر داود أوغلو أنه إذا تم اختيار المرشح الذي سيتم ترشيحه، فلن يستخدم السلطة بطريقة أردوغان، حيث لن تترك الإدارة لشخص واحد.