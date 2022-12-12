أنقرة (زمان التركية) – تمكنت قوات الدرك في إسطنبول من ضبط 3368 قطعة أثرية تاريخية قبل بيعها.

وتلقت فرق قيادة الدرك في مقاطعة إسطنبول بلاغًا بأن مشتبهًا مجهولًا كان يبحث عن عملاء لبيع القطع الأثرية التاريخية التي تمّ الحصول عليها بشكل غير قانوني.

ونتيجة للبحث، تقرر أن المشتبه به يعيش في حي “أيوب سلطان” في مدينة إسطنبول.

وتابعت فرق الدرك عن كثب هذا الشخص للقبض عليه متلبسًا، ليتم القبض عليه وهو يحاول بيع القطع الأثرية التاريخية.

وتم تفتيش منزل المشتبه به ليتم ضبط إجمالي 3368 قطعة أثرية تاريخية، بما في ذلك 2950 قطعة نقدية و392 قطعة ورؤوس سهام و7 حلقات و3 أقراط و3 أبازيم أحزمة.

والقطع الأثرية، التي تنتمي إلى الفترتين الرومانية والبيزنطية، تم أخذها تحت الحماية بموجب القانون رقم 2863 بشأن حماية الأصول الثقافية والطبيعية.

وتمت إحالة المشتبه به إلى السلطات القضائية بعد أخذ إفادته.