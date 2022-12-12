أنقرة (زمان التركية) – شوهد”يالتشين أكدوغان“، عضو حزب العدالة والتنمية، وهو يغادر المجموعة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي.

يستمر حزب العدالة والتنمية في بحثه من أجل إيجاد مساند له لتغيير الدستور فيما يتعلق بالحجاب.

وزُعم أن الاتصال الأول مع حزب الشعوب الديمقراطي تم بعد اقتراح التعديل الدستوري لحزب العدالة والتنمية، والذي تم الإعلان عنه بعبارة “ضمان الحجاب في المجال العام”.

وأدت رؤية يالتشين أكدوغان وهو يغادر المجموعة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي، إلى تعليقات مفادها أن أكدوغان قد تم تكليفه بالتواصل مع الحزب الكردي.

ويذكر أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع الأحزاب التي لها كتلة في البرلمان، إثر اقتراح التعديل الدستوري المكون من مادتين، الذي قدمه الحزب الحاكم إلى البرلمان أمس بالشراكة مع حزب الحركة القومية. .

ولم تكشف نائبة رئيس كتلة الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش بيشتاش، معلومات حول محتوى الاجتماع.

كما أن حزب العدالة والتنمية لم يصدر أي بيان بخصوص هذا الاجتماع.