تركيا.. واقعتا انتحار في حي واحد بذات اليوم

تشوروم (زمان التركية) – شهدت مدينة تشوروم المتاخمة للعاصمة أنقرة، واقعة انتحار شابين في الحي ذاته، أمس الأول الثلاثاء، بعد أن شنقا نفسيهما بأسلاك الكهرباء.

في حي باهسيليفلر كارسياكا، وحسب رواية الشهود أقدم شاب يدعى أوكتاي أ.، بالغ من العمر 33 عامًا، على الانتحار، من خلال شنق نفسه بالأسلاك الكهربائية.

زوجته عثرت عليه معلقًا في أسلاك الكهرباء، وبادرت بإبلاغ قوات الأمن، وأوضحت أن السبب وراء الانتحار الأوضاع الاقتصادية المتأزمة.

قبل ساعة من الحادث الأول، عثر أيضا في حي باهسيليفلر كارسياكا، على الشاب “جوكهان ت.” منتحرًا في منزله.

أسرة الشاب أبلغت قوات الأمن بانقطاع الأخبار عنه لفترة طويلة، وبعد حضورهم وفشلهم في فتح باب المنزل، تم استدعاء قوات الحماية المدنية، ليعثروا عليه قد انتحر شنقًا باستخدام الكابلات الكهربائية.

جوكهان ت. ترك رسالة خطية لطفلته البالغة من العمر 3 سنوات، قبل الانتحار، قال فيها: “أعذريني يا صغيرتي. أنا أحبك”.

يشار أن وقائع الانتحار تتوالى في العديد من المدن التركية بشكل متسارع، كان أبرزها سلسلة من وقائع الانتحار المتتالية في مدينة إسطنبول الشهر الماضي باستخدام مادة السيانيد السامة، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والبطالة.

ووصل رقم العاطلين عن العمل في تركيا وفق البيانات الرسمية إلى 4 مليون و566 بزيادة 313 ألف عاطلا عن العمل.

وقفز التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة، بعدما سجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.

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