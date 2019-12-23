أردوغان: تركيا لن تتراجع عن الاتفاق مع ليبيا

كوجالي (زمان التركية) – قال الرئيس رجب أردوغان إن تركيا لن تتراجع عن الاتفاقية الموقعة مع ليبيا، والتي أثارت غضب دول حوض المتوسط.

جاء ذلك خلال مشاركة أردوغان أمس الأحد في حفل إطلاق أول غواصة محلية الصنع تحمل اسم “بيري رئيس” في ترسانة جولجوك البحرية بولاية قوجه إيل غرب تركيا.

وزعم أردوغان أن دول حوض المتوسط تسعى لجعل تركيا غير قادرة على التحرك منذ زمن بعيد، قائلًا: “هناك محاولات من اليونان وإسرائيل وعدد من الدول العربية في البحر المتوسط تسعى لذلك، ونحن نعرف ذلك. نحن ليس لدينا نية أن نغتصب أي حق للآخرين. ولكننا لم يعد لدينا رفاهية أن نستمر في سياسة الصمت والتراجع بعد ما آلت إليه الأمور”.

وصوت البرلمان التركي، يوم السبت، على الاتفاقيتين الأمنية والعسكرية الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتان تتيحان لتركيا التنقيب عن النفط قرب السواحل التركية، وتمهد لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا.

وأضاف أردوغان: “لديهم حقد وكراهية تجاه تركيا والشعب التركي، حتى أنهم لن يكتفوا بطردنا من منطقة الأناضول فقط، وإنما سيقتلعون جذورنا من العالم كله. والحمد لله دولتنا لديها القوة والإرادة والإمكانيات للدفاع عن حقوقها ومصالحها أمام هذه الهجمات الواضحة والنوايا الماكرة”.

وزعم أردوغان أن “الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع الجمهورية التركية في شمال قبرص (قبرص الشمالية) وليبيا، متوافقة تمامًا مع القوانين الدولية ومع اتفاقية الأمم المتحدة”.

من جهتها سارعت موسكو الداعم للطرف الثاني في ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، للحديث عن تنسيق روسي تركي مرتقب بخصوص التدخل العسكري في ليبيا، وقال بيان صادر عن الكرملين الأسبوع الماضي إنه سيتم تناول تقديم الدعم العسكري إلى ليبيا خلال لقاء بوتين وأردوغان المرتقب في يناير/ كانون الثاني القادم.

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