24 ديسمبر 2019

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
nesemet
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار
آخر الأخبار

صحيفة “Xwebûn” الكردية تصدر عددها الأول

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, العالم العربي
اترك تعليق
108 مشاهدة
صحيفة “Xwebûn” الكردية تصدر عددها الأول
gazeteciler

ديار بكر (زمان التركية) – خرج إلى النور أمس، الأحد، في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا العدد الأول من صحيفة “Xwebûn” الكردية، التي تأسست بالتعاون بين عدد من الصحفيين الأكراد في عدد من الدول.

الصحيفة تصدر باللهجتين الكرديتين الكرمنجي (الكردية الشمالية) والركمانشاهية (الكردية الجنوبية)، وتولى تحريرها فريق من الصحفيين الأكراد المقيمين في كل من إقليم كردستان العراق، وإيران، وسوريا، وكازاخستان، وأرمينيا، ولبنان، وعدد من الدول الأوروبية.

تغطي الصحيفة الكردية، التي من المقرر أن تصدر بشكل أسبوعي، الأحداث الكردية، وأخبار سياسية، والثقافة والفنون، والأدب واللغة، والتاريخ، والبيئة، والحياة، والمرأة.

الكاتب الصحافي قدري أسان، أكد على ضرورة وأهمية إصدار جريدة باللغة الكردية، نظرًا لاتجاه الأنظار في الفترة الأخيرة نحو اللغة والثقافة الكردية.

 

kanun
وسوم:

مقالات ذات صله