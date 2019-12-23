صحيفة “Xwebûn” الكردية تصدر عددها الأول

ديار بكر (زمان التركية) – خرج إلى النور أمس، الأحد، في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا العدد الأول من صحيفة “Xwebûn” الكردية، التي تأسست بالتعاون بين عدد من الصحفيين الأكراد في عدد من الدول.

الصحيفة تصدر باللهجتين الكرديتين الكرمنجي (الكردية الشمالية) والركمانشاهية (الكردية الجنوبية)، وتولى تحريرها فريق من الصحفيين الأكراد المقيمين في كل من إقليم كردستان العراق، وإيران، وسوريا، وكازاخستان، وأرمينيا، ولبنان، وعدد من الدول الأوروبية.

تغطي الصحيفة الكردية، التي من المقرر أن تصدر بشكل أسبوعي، الأحداث الكردية، وأخبار سياسية، والثقافة والفنون، والأدب واللغة، والتاريخ، والبيئة، والحياة، والمرأة.

الكاتب الصحافي قدري أسان، أكد على ضرورة وأهمية إصدار جريدة باللغة الكردية، نظرًا لاتجاه الأنظار في الفترة الأخيرة نحو اللغة والثقافة الكردية.