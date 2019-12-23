25 ألف سوري نزحوا إلى الحدود التركية بسبب التصعيد العسكري

أنقرة (زمان التركية) – نزح نحو 25 ألف سوري على الأقل إلى الحدود التركية خلال اليومين الماضيين بسبب التصعيد العسكري في ريف إدلب الجنوبي شمال سوريا.

وتأتي بلدات ريف معرة النعمان جنوب إدلب على رأس المناطق التي تشهد نزوحا للسوريين.

وتشير الأنباء إلى ارتفاع عدد القرى التي سيطرت عليها قوات الأسد خلال هجومها البري على بلدة معرة النعمان وريفها اليومين الماضيين.

وتحتاج الأسر النازحة نحو الحدود السورية، بشكل عاجل إلى مستلزمات إعاشة كالخيام والبطانيات والسرائر والمآوي.

وأوقفت تركيا استقبال المزيد من اللاجئين، وتعمل حاليا على ترحيل عدد من المقيمين فيها إلى شمال سوريا.

ولقى أكثر من 1300 مدني مصرعهم في غارات النظام السوري وروسيا في مناطق خفض التوتر بإدلب منذ الاتفاق الموقع بين تركيا وروسيا في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2018.

وخلال العام الأخير تجاوز عدد من نزحوا من إدلب إلى مناطق آمنة وخصوصا بالقرب من الحدود التركية نحو المليون سوري.

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