حملات تروج لبيع الجنسية التركية للعرب

أنقرة (زمان التركية) – أطلقت شركات العقارات والاستثمارات التركية حملات إعلانية مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف المستخدمين العرب، لتقديم عروض للحصول على الجنسية التركية مقابل شراء مسكن في تركيا.

الحملات الترويجية تشجع المواطنين في الدول العربية على الحصول على الجنسية التركية وحمل جواز السفر التركي، في حالة شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي.

وكان الرئيس أردوغان وافق عام 2018 على تعديلات بقانون الجنسية، خفّض بموجبها بشكل حاد قيمة العقار الذي يحصل بموجبه الأجنبي على الجنسية التركية.

ودخلت تعديلات على قانون الجنسية التركية حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/ أيلول 2018، بتخفيض قيمة رأس المال الذي يتيح لمالكه الأجنبي الحصول على الجنسية التركية من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار، وتخفيض قيمة العقار المملوك في تركيا الذي يتيح لمالكه الحصول على الجنسية التركية من 1 مليون دولار إلى 250 ألف دولار أمريكي فقط، بشرط عدم بيعه قبل ثلاثة سنوات.

وجاء قرار تخفيض قيمة العقار المؤهل لحصول الأجنبي على الجنسية بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا، ولجذب استثمارات في مجال العقارات التي أصابها الركود.

–