عبد اللطيف شنار: أردوغان يريد أن يأتي بالأسطول الأمريكي إلى البحر الأسود

أنقرة (زمان التركية) – استنكر البرلماني ونائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، عبد اللطيف شنار، إصرار الرئيس رجب أردوغان على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الجديدة، رغم التحذيرات من عواقبها الكارثية، زاعما أن واشنطن وعدت أردوغان بأمر ما.

عبد اللطيف شنار الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية، وانضم إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، زعم أن هناك اتفاقا بين أردوغان والإدارة الأمريكية بشأن قناة إسطنبول، قائلًا: “أخشى أن يكونوا قد قالوا لأردوغان شق القناة الجديدة وانسحب من اتفاقية المضايق (مونترو)، ولن نقم بالتحقيق في مصادر ثروتك”.

عبد اللطيف شانار، تسائل عبر تويتر، قائلا: “ما سر الإصرار على تنفيذ قناة إسطنبول الجديدة؟ بالتأكيد هناك شراهة لتحقيق المزيد من الربح العقاري. ولكن هذا لا يكفي. السر هو اتفاقية مونترو الخاصة بالمضايق” والتي تعطي تركيا الحق في إغلاق الممرات البحرية إذا كانت في حالة حرب أو تشعر بخطر يقترب.

وأوضح قائلا “البحر الأسود هو المكان الوحيد -بموجب الاتفاقية- الذي لا يستطيع الأسطول الأمريكي التمركز فيه. أخشى أن يكونوا قد قالوا لأردوغان شق القناة الجديدة وانسحب من اتفاقية المضايق (مونترو)، ولن نقوم بالتحقيق في مصادر ممتلكاتك”.

وكانت الولايات المتحدة رفضت عام 1936 حضور مناقشات مونترو في سويسر لبحث طلب تركيا تطبيق النظام الجديد للمضائق المعتمد حاليا، لاعتراضها عليه.

ويحذر سياسيون من أن مشروع قناة إسطنبول الذي يصل البحر الأسود مع بحر مرمرة قد يشكل تجاوزاً لمعاهدة مونترو ويخرج تركيا منها.

رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، أكد أكثر من مرة معارضته لمشروع القناة الجديدة، مشيرًا إلى وجود تحذيرات بيئية بالغة الخطورة على المدينة.

وردا على ذلك قال إبراهيم كالن الناطق باسم الرئاسة: “يجري الحديث عن المشروع منذ سنوات طويلة. والآن تخرج علينا أحزاب المعارضة، ورئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، ليعارضوا المشروع، وكأن ذلك من صلاحياتهم. هذا المشروع هو مشروع الدولة، وليس مشروع البلدية”.

والأسبوع الماضي قال أردوغان: “سنطرح مناقصة مشروع قناة إسطنبول المائية ونبدأ بتنفيذ المشروع في أقرب وقت”. وأضاف: “لم ولن نسمح لأي قوة بالحيلولة دون تحقيق تركيا أهدفها لعام 2023”.

وتقول حكومة العدالة والتنمية إن المشروع سيخلق مناطق جديدة قادرة على جذب السكان وتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، أحد أكثر مسارات سفن الشحن نشاطًا.

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