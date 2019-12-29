72% من أهالي إسطنبول يرفضون مشروع قناة إسطنبول

إسطنبول (زمان التركية) – قال استطلاع رأي نفذته مؤسسة “Artıbir” للدراسات، حول مشروع قناة إسطنبول الجديدة، إن 72.4% من أهالي إسطنبول يرفضون المشروع.

المدير المؤسسة، حسين تشاليشكانار، قال إن النتائج تشير إلى أن في حالة عقد استفتاء حول المشروع، فإن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، الذي أعلن رفضه القاطع للمشروع، سيفوز بهذا الاستفتاء.

أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أكد في تصريحات سابقة أنه قد يلجأ إلى عقد استفتاء حول تنفيذ المشروع، إذا لزم الأمر.

بعدها دعا الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية سزائي تمالي، لعقد استفتاء قبل البدء في تنفيذ المشروع.

من جانبه أكد رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، ناجي بوستانجي، أن اقتراح عقد استفتاء حول المشروع غير مطروح حتى الآن.

استطلاع الرأي أجري في مدينة إسطنبول، في الفترة بين 26/27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وكشفت النتائج أن 72.4% من المشاركين رافضون لتنفيذ مشروع قناة إسطنبول، بينما يوافق 21.2% فقط على تنفيذ المشروع، في حين أكد 6.4% من المشاركين أنهم لا يملكون معلومات حول الأمر.

وأكد حسين تشاليشكانار أن المشهد العام يشير إلى أنه من الصعب للغاية أن يقوم حزب العدالة والتنمية بإقناع الرأي العام بالمشروع.

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