استطلاع رأي يحرج برلمانيًا من حزب أردوغان

سقاريا (زمان التركية) – أصيب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في جيهان سراج، بالإحراج بسبب استطلاع رأي أجراه حول ثقة سكان العاصمة في رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

وعقب الاتهامات التي وجهها رجل الأعمال سنان آيجون، لرئيس بلدية أنقرة منصور يافاش بعرقلة أعمال الإنشاءات التي تجريها شركة آيجون على الطريق المؤدي إلى مدينة أسكي شهير، رغم أن البلدية نفذت قرارا من المحكمة الإدارية، نشر النائب جيهان سراج سؤالًا لاستطلاع رأي متابعيه، حول تقيمهم لرئيس البلدية.

النائب المنتمي للحزب الحاكم قال في سؤاله: “رجل الأعمال سنان أيجون ساق ادعاءات مثيرة بشأن رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش من حزب الشعب الجمهوري. هل ترون أن منصور يافاش سيخدم بلدية أنقرة”.

سؤال جيهان سراج المنشور على حسابه بموقع تويتر، حاز على دعم 88.6% من المشاركين في استطلاع الرأي، لرئيس البلدية منصور يافاش، بينما قال 11.4% فقط من المشاركين إنهم لا يدعمونه.

يشار إلى أن رجل الأعمال سنان أيجون زعم أن رئيس بلدية أنقرة التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض منصور يافاش وأعضاء مجلس البلدية، طلبوا منه مبالغ طائلة من أجل السماح له بتمرير وتنفيذ مشروعه، بالرغم من قانونيته، لكنه نفى فيما بعد أن تكون تلك المبالغ رشوة.

بلدية أنقرة، علقت على ادعاءات آيجون، موضحة أن آيجون يحاول إظهار قرار المحكمة الإدارية في المنطقة على أنه جريمة، مشيرة إلى أن آيجون حقق مكسبًا غير قانوني بقيمة 570 مليون ليرة تركية.

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