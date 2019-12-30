تركيا.. 80% زيادة بأسعار المكسرات في رأس السنة

أنقرة (زمان التركية) – شهدت أسعار المكسرات، أكثر المنتجات استهلاكا في تركيا خلال احتفالات رأس السنة، في زيادة بنحو 80 -90 في المئة.

وذكرت صحيفة (سوزجو) أن أسعار المكسرات، التي لا يستغني عنها المحتفلون برأس السنة الميلادية، خرجت عن السيطرة، وفي مقدمتها فستق غازي عنتاب.

رئيس جمعية تجار ومنتجي المكسرات، حسام الدين كارامان، ألقى باللوم على ضعف الرقابة الحكومية، وقال “المواطنين مضطرون لشراء المكسرات بأسعار غالية، الأسعار ستنخفض إلى معدلاتها الطبيعية في حال تدخل بسيط من السلطات في الأمر”.

وأفاد كارامان أن هناك ممارسات احتكارية تتسبب في ارتفاع الأسعار، وقال “أصحاب المخازن يشترون المكسرات من المزارعين بأسعار رخيصة ومن ثم يمنعونها عن السوق ويرفعون أسعارها”، مشيرا إلى أن أصحاب المخازن يحققون أرباح تبلغ 10 أضعاف أرباح البنوك.

كما لفت كارامان إلى أن الزيادة في أسعار المكسرات مرتبطة أيضا برتفاع سعر الدولار أمام الليرة، ولكن “الزيادة الكبيرة في بعض المنتجات نابعة من جشع أصحاب المخازن”.

هذا وأكد كارامان أن الفستق يُباع بأسعار تفوق أسعاره الطبيعية بنحو 80-90 في المئة، مؤكدا أن السبب الأكبر لهذه الزيادة هو الاحتكار.،