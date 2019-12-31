أرباح البنوك التركية تتراجع 8% والقروض غير المحصلة تتجاوز 5%

أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن تراجع صافي أرباح قطاع البنوك في الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري بنحو 8 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 46.61 مليار ليرة.

ووفق البيانات الصادرة عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، اعتبارا من نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت قروض قطاع البنوك 2.6 تريليون ليرة، بينما بلغت الأصول المتداولة 4.36 تريليون ليرة.

واعتبارا من نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغت نسبة كفاية رؤوس الأموال للقطاع نحو 19 في المئة.

واعتبارا من الفترة الزمنية عينها تجاوزت نسبة القروض المتعثرة 5.23 في المئة.

وبحسب تقرير سابق لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية بلغت نسبة الديون المتعثرة في البنوك التركية 3.47% في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018، بينما وصلت الشهر نفسه من العام الجاري إلى 5.15%.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي خاطبت الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019 وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون.

وأغلب هذه الديون المطلوب اعتبارها “معدومة” تخص شركات إنشاءات وطاقة. ووفق اتحاد البنوك التركي تبلغ ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء للبنوك نحو 47 مليار دولار، فيما تبلغ محفظة الديون التي تحتاج إعادة هيكلة نحو 12-13 مليار دولار.

ووفق تقرير لحزب الشعب الجمهوري، فإنه منذ مطلع العام الجاري وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تم الحجز على متتلكات مليون و205 ألف و253 شخصا في تركيا بسبب ديون البطاقات الائتمانية، وارتفعت ملفات الرهن إلى 21.3 مليون ملف.

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