محرم إينجه مستعد لمنافسة أردوغان مجددًا على الرئاسة

أنقرة (زمان التركية) – أكد محرم إينجه، المرشح الرئاسي السابق استعداده للترشح مجددًا أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال مشاركته في برنامج “المنطقة المحايدة”، المذاع على قناة “CNN Türk”، أكد محرم ينجه أنه سيترشح لمنصب رئاسة الجمهورية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، في حال لم يترشح رئيس الحزب الحالي كمال كيليتشدار أوغلو.

وقال إينجه: “أنا أتجهز للسباق الرئاسي، وأسعى لمعرفة مشكلات تركيا وأزماتها، والبحث عن حلول لها. أنا أذاكر دروسي وكأنني طالب في مرحلة الماجستير. أنا لست منفصلًا عن الواقع”.

وفي الانتخابات الرئاسية التي عقدت في يونيو/ حزيران 2018، حصل محرم إينجه على 30.63%؛ بينما حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 52.9%.

وحول الادعاءات الأخيرة بأنه تتحالف مع الرئيس رجب أردوغان للإطاحة برئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، قال: “إذا دعاني رئيس الجمهورية إلى قصره، سأذهب، وأتحدث معه، ولكن لن أفعل هذا سرًا كما يزعمون. وسأنشر ذلك عبر تويتر، قائلًا: سأقابل رئيس الجمهورية في هذه الساعة. وكل ذلك بعد أن أحصل على إذن من رئيس حزبي”.

وخفت نجم محرم إينجه منذ أن أعلن رفيقه في حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو ترشحه لرئاسة بلدية إسطنبول التي اختار الرئيس أردوغان لها من حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم رئيس البرلمان السابق الذي أجبر على تقديم الاستقالة للمنافسة في انتخابات المحليات، ليخسر أمام منافسه في الجولة الأولى وفي جولة الإعادة التي ازدادت فيها شعبية أكرم أوغلو بسبب ما ظهر من أردوغان من رفض له وكأنه منافسه في الانتخابات.

وأكد محرم إينجه أنه في حالة إجماع أعضاء الحزب على ترشيح أكرم إمام أوغلو للرئاسة، فإنه سيكون عونًا له، مشددًا على أنه من المتوقع بقوة أن تعقد انتخابات رئاسية مبكرة قبل عام 2023.

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