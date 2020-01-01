اعتقال 5 عراقيين ينتمون لداعش في تركيا.. ومفاجأة بهاتف أحدهم

أنقرة (زمان التركية) – ألقت عناصر الأمن في أنقرة القبض على 5 مشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، يعتقد أنهم كانوا يخططون لشن هجمات قبيل احتفالات رأس السنة الجديدة.

وتبين أن هاتف أحد المتهمين، يحتوي صورًا ومقاطع فيديو لطفل يرتدي زيا عسكريا ويتلقى تدريبات عسكرية، وسط إطلاق للنار.

مديرية أمن أنقرة أوضحت أن المشتبه بهم الخمسة، يحملون الجنسية العراقية، وألقي القبض عليهم بتهمة توفير أسلحة ومستلزمات عسكرية، لأفراد تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت النيابة العامة في أنقرة في بيانها: “تم إلقاء القبض على 5 مشتبه بهم عراقيي الجنسية، بناءً على قرار الضبط الصادر في حقهم، ضمن العملية التي شنتها قوات الأمن ضد عدد من الأشخاص المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي”.

مقطع الفيديو والصور تظهر طفلا في سن 7-8 سنوات، يرتدي بذلة عسكرية، ويتلقى تدريبا عسكريا وسط إطلاق للنار من فوقه.

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