اليونان تستقبل 5000 مهاجرًا من تركيا خلال آخر شهور 2019

أثينا (زمان التركية)ــ استقبلت الجزر اليونانية 5247 مهاجرًا من تركيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وفق ما أعلنت السلطات اليونانية.

وأصدرت مديرية شرطة إقليم شمال إيجة في اليونان في بيان صدر اليوم الأربعاء، “إنه وصل 3 آلاف و681 مهاجرا إلى جزيرة ليسبوس، و878 إلى جزيرة ساموس، و688 إلى جزيرة خيوس خلال الشهر الأخير من عام 2019” وفق صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.

وأضافت أن الساعات الـ12 الأولى من عام 2020 شهدت وصول 123 مهاجرا إلى ليسبوس على متن 3 قوارب، كما وصل قارب على متنه 134 مهاجرًا عشية رأس السنة الميلادية الجديدة. وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشرعت الحكومة اليونانية، هذا الشهر في إقامة أسوار معدنية وتركيب كاميرات مراقبة على الشريط الحدودي المطل على نهر مريج الفاصل بينها وبين تركيا، لوقف محاولات الهجرة غير الشرعية القادمة من تركيا.

كما أن الحكومة الألمانية تخطط لإرسال تعزيزات إضافية للقوات المسؤولة عن تأمين الحدود مع تركيا، من خلال إرسال 400 عنصر إضافي من عناصر حرس الحدود.