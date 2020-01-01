تركيا تلغي شرط تحويل إيرادات النقد الأجنبي إلى الليرة

أنقرة (زمان اتركية)ــ قررت تركيا إلغاء شرط كان يلزم المصدرين بتحويل العملات الأجنبية إلى الليرة التركية لدعم العملة المنهارة.

وبحسب مرسوم منشور في الجريدة الرسمية ألغت أنقرة القرار المتخذ قبل 16 شهرا بتحويل إيرادات النقد الأجنبي إلى الليرة.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2018 ألزم مرسوم المصدرين تحويل ما لا يقل عن 80بالمئة من الإيرادات الخارجية إلى العملة المحلية بعد شهر من أزمة مع الولايات المتحدة عصفت بالليرة التركية.

واحتج المصدرون على القرار، في ظل اعتماد البلاد على المواد الخام المستوردة للتصنيع مثل القطن، والمعادن الخردة، والكيماويات، التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.

ووفق المرسوم المعدل المنشور في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ما زالت الشركات التركية ملزمة بتحويل إيرادات صفقات التصدير إلى البلاد في غضون 180 يوما من تاريخ التصدير الفعلي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت صادرات تركيا 156.9 مليار دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

يذكر أن تركيا مصدر كبير للمنسوجات والملابس، والآلات، والصلب، والسيارات.

والعام المنصرم، بدأت أيامه العصيبة بانهيار الليرة التركية، حيث سجل الدولار الأمريكي في الأيام الأولى منه 5.29 ليرة تركية، ثم ختم تعاملات العام في 30 ديسمبر/ كانون الأول عند مستوى 5.95 ليرة.

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