اليوم السابع: إرسال تركيا قوات إلى ليبيا حرب على الأمة العربية

القاهرة (زمان التركية) – أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أن قرار البرلمان التركي بإرسال قوات لغزو ليبيا إعلان حرب على الأمة العربية بالكامل.

وقال صلاح فى تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر :”قرار البرلمان التركي بإرسال قوات لغزو ليبيا إعلان حرب على الأمة العربية بالكامل، لقد استخدموا غطاءً مزيفاً من الديمقراطية لتبرير العدوان على الأرض العربية ومخالفة القوانين الدولية بمساعدة حفنة من الخونة فى طرابلس، المقاومة واجبة. المقاومة واجب، المقاومة واجبة“.

وقال خبر أوردته صحيفة “اليوم السابع” في موقعها الإلكتروني أن البرلمان التركي، وافق قبل قليل، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، عقب جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وجاء في المذكرة العديد من المزاعم منها “حماية المصالح الوطنية انطلاقا منالقانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.

وتابع الخبر بأن نظام أردوغان ينشر عملائه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، وذلك دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التى تتواجد فى تلك المدن والتى تواجه الجيشين السورى والليبي.

وأعلن الجيش الوطني الليبي منذ أسابيع عن القضاء على مستشارين عسكريين أتراك فى مدينة مصراتة والذين عملوا على تسيير الطائرات المسيرة لاستهداف وعرقلة الجيش الوطني الليبي في محاور القتال بطرابلس.

وتتخوف عدد من دول الجوار الليبي من إقدام تركيا على إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، لأن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أمن واستقرار ليبيا وسينعكس بشكل سلبي على أمن دول الجوار الليبي.

وتؤكد تقارير إرسال تركيا مرتزقة ومعدات عسكرية لدعم ميليشيات حكومة السراج.

ومنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى مذكرته التى رفعها أمام البرلمان التركي بشأن غزو ليبيا للتصويت عليها القوات التركية، صلاحيات غير مسبوقة فى تاريخ أنقرة، وأضاف فى المذكرة عبارة تتعلق بتعريف وظيفة القوات العسكرية التركية والتى لخصها بعبارة كارثية تقول “لهم الحق فى اتخاذ كل التدابير اللازمة والاحتياطات ضد كل أنواع التهديد لأمن ومصالح تركية.