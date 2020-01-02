شاهد.. داود أوغلو يخاطب الشباب من TikTok

أنقرة (زمان التركية) – ظهر رئيس حزب “المستقبل” الوليد، أحمد داود أوغلو، في مقطع فيديو جديد، ولكن ليس على فيس بوك أو تويتر.

من المعتاد في الساحة السياسية التركية، أن الساسة يخاطبون متابعيهم من خلال حسابات على مواقع للتواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر، وهما الأكثر استخدامًا، إلا أن داود أوغلو فاجأ الجميع وظهر على الموقع الشبابي “TikTok” الذي يضم 38 مليون مستخدم.

داود أوغلو ظهر في الفيديو في منطقة غابات يسير على الأقدام، وقال: “سألتهم أين الشباب؟ قالوا في TikTok وها نحن جئنا. أينما كان الشباب سنكون نحن أيضًا”.

يشار إلى أن أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق أكد بيان في الإعلان عن تأسيس حزبه الجديد بعد الانشقاق عن حزب العدالة والتنمية، أنه يبدي اهتمامًا وأولية كبيرة للشباب، بل وظهر معه في مؤتمر الإعلان عن تأسيس الحزب، إسماعيل جون أتشار، وهو أصغر سياسي تركي، وكان من بين الأعضاء المؤسسين للحزب.

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