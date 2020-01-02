شرطة ألبانيا ترحل تركيا معارضًا آخر وتخالف قرار القضاء

ألبانيا (زمان التركية) – تعرض مواطن تركي يعمل مُعلما للترحيل من ألبانيا بعد أن قضى 5 أشهر ونصف معتقلا.

القضاء المختص نظر تظلم المعلم هارون تشاليك، البالغ من العمر 41 عامًا، وأصدر حكمًا خلال الأسبوع الماضي، بالإفراج عنه ووقف ترحيله، إلا أن قوات الأمن اصطحبته إلى المطار، استعدًا لترحيله، بالمخالفة لقرار المحكمة.

الأصدقاء والأقارب الذين توجهوا لاستقبال تشاليك أثناء خروجه من السجن، فوجئوا بقوات الشرطة تلقي القبض عليه مرة أخرى أمام باب السجن، وتذهب به إلى مطار “Rinas”، عنوة، مما تسبب في حالة من الغضب بين محبيه.

أصدقاء هارون تشاليك سارعوا بدعوة الجهات المعنية في ألبانيا لوقف ترحيل تشاليك إلى تركيا، تنفيذا لقرار الإفراج عنه ووقف ترحيله.

يشار إلى أن تشاليك كان قد تقدم بطلب للجوء في ألبانيا، إلا أن طلبه لم يتم الرد عليه منذ 5 أشهر تقريبًا، وتوجه له حكومة أردوغان في تركيا تهمة الإرهاب بسبب انتمائه لحركة الخدمة.

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