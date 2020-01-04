اعتقال تركي في ألمانيا بتهمة “العمال الكردستاني”

برلين (زمان التركية) – اعتقلت الشرطة الألمانية مواطنا تركيا بتهمة الانتماء لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، مشيرة إلى وجود مذكرة اعتقال في حقه.

بحسب بيان النيابة الفيدرالية الألمانية، فقد أصدرت المحكمة العليا الفيدرالية مذكرة اعتقال في حق مواطن تركي يدعى (جوكمان تش.)، وتم القبض عليه في محطة قطارات مطار فرانكفورت، ووجهت له تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

وأوضح البيان أن المتهم كان يعمل مسؤولًا في تنظيم حزب العمال الكردستاني، في الفترة بين أبريل/ نيسان 2018 ويونيو/ حزيران 2019، وأنه مسؤول التنظيم في منطقة هيسين التي تضم مدن فرانكفورت وماينز وجيسين، ومنطقة سار التي تضم مدن دارمشتادت ومانهيم وساربروكين.

كما أشار البيان أنه كان يصدر أوامر وتعليمات إلى العناصر الذين يعملون كـ”مسؤولين عن المناطق الصغرى”، ويحقق اتصال وتواصل معهم، ويساهم في تنظيم الفعاليات والأنشطة والاجتماعات الدعائية للتنظيم، كما ينسق الفعاليات اللازمة من أجل جمع الأموال لصالح التنظيم.

المحكمة العليا الفيدرالية في ألمانيا أصدرت قرارًا في حقه بالاعتقال، بعدها تم إلقاء القبض عليه واعتقاله.

يشار إلى أن حزب العمال الكردستاني، ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، وتم وضعه في قائمة التنظيمات المحظورة في ألمانيا منذ عام 1993 وحتى الآن.

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