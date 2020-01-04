الأمم المتحدة تحذر من خطورة تدخل تركيا بالحرب في ليبيا

نيويورك (زمان التركية)ــ وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرًا غير مباشر إلى تركيا، من إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

واعتبر أنطونيو غوتيريش في بيان أنّ “أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة” في ليبيا “لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع”.

وقال غوتيريش إنه يخشى من “تعقيد الجهود المبذولة للتوصّل إلى حلّ سياسيّ سلمي وشامل”.

وجدد البيان التذكير بضرورة احترام قرار حظر تسليح الأسلحة إلى ليبيا، وقال “التقيّد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مؤاتية لوقف الأعمال القتالية”، كما جدّد “دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي”.

تحذير الأمم المتحدة يأتي بعد يوم من إعلان البرلمان التركي الموافقة على مذكّرة رئاسية تسمح بإرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس لصد هجوم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

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