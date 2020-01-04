بشار الأسد يعزي “خامنئي” و”روحاني” في مقتل قاسم سليماني

دمشق (زمان التركية)ــ أرسل الرئيس السوري بشار الأسد برقيتين تعزية إلى قائد الثورة الإيرانية علي الخامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية، متهما الولايات المتحدة بـ “دعم الإرهاب ونشر الفوضى”.

وقال بشار الأسد الذي يتلقى جيشه دعما عسكريًا من إيران، في برقيته إلى خامنئي: باسمي وباسم الشعب العربي السوري أتقدم إليكم وإلى الشعب الإيراني الشقيق بأحر التعازي القلبية سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم عائلته ويلهمكم الصبر والسلوان. وفق وكالة الأنباء السورية.

وقال الأسد إن “ذكر الشهيد سليماني سيبقى خالداً في ضمائر الشعب السوري الذي لن ينسى وقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري في دفاعه عن سورية ضد الإرهاب وداعميه وبصماته الجلية في العديد من الانتصارات ضد التنظيمات الإرهابية”.

وأضاف الأسد متهما واشنطن بدعم الإرهاب “هذا العمل الإجرامي الذي ارتكبته الإدارة الأميركية يؤكد مجددا نهجها المتواصل في دعم الإرهاب ونشر الفوضى وعدم الاستقرار ونشر شريعة الغاب خدمة للمشاريع الصهيونية والاستعمار في المنطقة والعالم كله”.

وفي برقيته للرئيس روحاني قال الأسد: “إن وقوف القائد الشهيد الى جانب الشعب والجيش السوري في الحرب على الإرهاب وإسهاماته الكبيرة في الانتصارات التي تحققت على الأراضي السورية ضد التنظيمات الإرهابية ستبقى دائماً ماثلة في ضمائر الشعب السوري”.

وأضاف “استشهاد هؤلاء القادة الذين أفنوا حياتهم خدمة لقضية المقاومة والدفاع عن الحق والشرف سيشكل منارة تضيء درب كل من سار معهم في هذا النهج وسيعزز في نفوس الأجيال القادمة من المقاومين الشرفاء أينما وجدوا الإصرار والعزيمة على القيام بكل ما يلزم من أجل وضع حد للسياسات العدوانية التي تنتهك حقوق الشعوب وسيادة الدول والتي دأبت الولايات المتحدة على انتهاجها في منطقتنا”.

وقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وبرفقته أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الإيراني، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد كما قتل في الحادث قادة إيرانيين وعراقيين.

من جانبها تعهدت طهران بالانتقام لمقتل قاسم سليماني أبرز القادة العسكريين الإيرانيين ومهندس النفوذ الإيراني المتزايد بالشرق الأوسط.

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