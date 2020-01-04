تركيا.. انتشال جثث 8 مهاجرين بينهم سيدات من مياه بحر إيجه

موغلا (زمان التركية) – غرق قارب مطاطي كان يقل 15 مهاجرا غير شرعي، يوم الجمعة في مياه بحر إيجه المطلة على شواطئ بلدة فتحية التابعة لمدينة موغلا، جنوب غرب تركيا.

وانتشلت فرق الإنقاذ حتى الآن جثامين 8 ضحايا، من بينهم 3 سيدات، ولا تزال أعمال البحث عن الآخرين جارية.

وفور تلقي قوات خفر السواحل في بلدة فتحية، اشارة استغاثة على بعد 5.5 ميل بحري عن الشواطئ، تحركت قوات خفر السواحل، وفريق غوص وطائرة أمن الشاطئ وطائرة مروحية لمحاولة إنقاذ ضحايا غرق القارب.

المديرية العامة لأمن الشواطئ أوضحت أنه تم التوصل إلى جثامين 8 ضحايا، من بينهم 3 سيدات، بينما تستمر أعمال البحث للعثور على السبعة الآخرين، في حين لم يتم تحديد هوية وجنسية الضحايا حتى الآن.

والشهر الماضي أعلنت ولاية بيتليس أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة انقلاب قارب على متنه لاجئين غير شرعيين في بحيرة وان شرق تركيا، بينما تم إنقاذ 64 آخرين.

وانطلاقا من تركيا عبر ما يزيد عن من مليون مهاجر منذ عام عام 2015 إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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