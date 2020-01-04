تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق بعد مقتل قاسم سليماني

أنقرة (زمان التركية)ـــ وجهت تركيا، تحذيرا لمواطنيا من السفر إلى العراق الذي يشهد توترات إثر مقتل الجنرال بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية.

وحذرت وزارة الخارجية التركية في بيان صدر مساء الجمعة، من احتمال تدهور الأوضاع الأمنية على نحو أكثر في العراق، ودعت لتجنب السفر إلى هذا البلد “ما لم يكن ذلك ضروريا”.

وقال البيان: “ننصح مواطنينا بالامتناع عن السفر إلى العراق في هذه المرحلة ما لم يكن ضروريا”.

وطالبت الخارجية الجالية التركية بالعراق الاهتمام بالتحذيرات الصادرة عنها، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وتوخي الحذر بشأن سلامتهم الشخصية.

التحذير التركي يأتي بعد غارة أمريكية فجر الجمعة، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وبرفقته أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الإيراني، قرب مطار بغداد كما قتل في الحادث قادة إيرانيين وعراقيين.

من جانبها تعهدت طهران بالانتقام لمقتل قاسم سليماني أبرز القادة العسكريين الإيرانيين ومهندس النفوذ الإيراني المتزايد بالشرق الأوسط.

–