تركيا تدخل 2020 بقفزة جديدة في معدل التضخم

أنقرة (زمان التركية)ــ ارتفع معدّل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا للشهر الثانى على التوالي إلى 11.84 في المائة على أساس سنوي في أخر شهور 2019.

ووفق بيانات رسمية يوم الجمعة ارتفع التضخم 0.74 في المائة مقارنة مع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحسب هيئة الإحصاء التركية.

وقفز معدل التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة، بعدما سجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.

وبدأ معدل التضخم السنوي في الارتفاع بعد أغسطس/ آب 2018 بسبب تراجع قيمة الليرة، على إثر التوترات السياسية مع واشنطن، وفي الشهر الحادي عشر من عام 2018، بلغ معدل التضخم 21.6 في المائة.

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