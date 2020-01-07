7 يناير 2020

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مزاعم بوعد أردوغان للمقاتلين في ليبيا بمنح الجنسية التركية

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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مزاعم بوعد أردوغان للمقاتلين في ليبيا بمنح الجنسية التركية
gazeteciler

نيويورك (زمان التركية) – بالتزامن مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحرك قوات تركية إلى ليبيا، عقب تصديق البرلمان على تفويضه بإرسال قوات إلى طرابلس، بدأت ادعاءات تتناثر حول تقديم وعود للمقاتلين الموالين لتركيا بمنحهم الجنسية التركية.

الباحثة الناشطة في مجال حقوق الإنسان، بمعهد “The Forum for Regional Thinking” للدراسات، إليزابيث تسوركوف، نشرت تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كشفت فيها أن الحكومة التركية وعدت المقاتلين الموالين لها بالحصول على الجنسية التركية في حال الاستمرار في القتال في ليبيا لمدة 6 أشهر.

تسوركوف نشرت في تغريدتها صورة لبطاقة هوية صادرة عن الحكومة التركية، وقالت: “مصادر داخل الجماعات السورية المقاتلة في ليبيا، وتحصل على دعم من تركيا، أوضحت أنهم وعدوا بالحصول على الجنسية التركية مقابل قتالهم في ليبيا لمدة 6 أشهر. وقد حصل الكثير من القادة في هذه الجماعات على الجنسية التركية وجوازات سفر تركية، خلال الشهر الماضي”.

 

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