تونس تضبط أسلحة تركية قبل وصولها إلى ليبيا

قرطاج (زمان التركية)ـــ أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء أن أسلحة تركية تم ضبطها جنوب البلاد كانت في طريقها إلى ليبيا.

المتحدث باسم وزراة الداخلية خالد الحيوني أكد بحسب وسائل إعلام تونسية، أن الأسلحة المضبوطة في بلدة بني خداش بولاية مدنين، قادمة من تركيا وكانت وجهتها ليبيا.

الحيوني قال لإذاعة شمس FM إنه تم تهريب كمية من الأسلحة عبر تطاوين لتصل إلى فريانة من ولاية القصرين عبر عصابات تهريب سلاح.

وقال الحيوني إنه تم القبض على 5 أشخاص وضبط الأسلحة فجر يوم 5 يناير/ كانون الثاني الجاري في بلدة بني خداش.

ولا يعلم إلى أي جهة في ليبيا كانت ستذهب الأسلحة التركية المضبوطة.

وكانت قرطاج أعلنت رفضها التدخل التركي في ليبيا، كما رفضت السماح بإنزال تركي عبر الحدود التونسية الليبية.

وكان الرئيس التركي، رجب أردوغان، أعلن خلال اجتماع مجلس إدارة حزب العدالة والتنمية برئاسته عن وصول 35 جندي تركي إلى ليبيا، وأكد اليوم الخبر ناصر عمار، قائد القوات الاحتياطية لعملية “بركان الغضب” التي أطلقتها حكومة الوفاق الليبية لصد قوات “الجيش الوطني” بقيادة المشير خليفة حفتر.

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