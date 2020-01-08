 ضبط 5 مخطوطات عبرية قبل بيعها جنوب تركيا

مرسين (زمان التركية)ــ أوقفت الشرطة التركية ثلاث مشتبه بهم في مرسين جنوب تركيا، وضبطت 5 مخطوطات باللغة العبرية يعتقد أنها تنمتمي لحقبة تاريخية قديمة.

جهاز مكافحة التهريب شن حملات مداهمة في حي افات إفلار بمقاطعة ينيشهير، واعتقل ثلاثة مشتبهين كانوا يحاولون بيع المخطوطات العبرية.

وعقب تفتيش منازل المشتبهين، عثر على اسطوانة حديدية بداخلها مخطوطة من الجلد تحتوي على 16 صفحة، بالإضافة إلى مخطوطة تتألف من 31 صفحة صفراء اللون مكتوب عليها بأحرف بارزة، ومخطوطة أخرى مؤلفة من 15 صفحة تحتوي على أشكال بشر وحيوانات، وأخرى مكونة من 35 صفحة تحتوي على كتابات بارزة وصور، وفق موقع (تركيا الآن).

وبعد تحقيقات مع المشتبهين أطلق سراح اثنين منهم بينما بقي الأخير بعد إحالة ملفه للمحاكمة.

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