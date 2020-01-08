عبد الله جول: حذرنا الأمريكان في 2003 من فتح “صندوق باندورا”

أنقرة (زمان التركية ) – قال الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، إنه حذر الولايات المتحدة من مغبة غزو العراق عام 2003، وأنهم يجنون الآن نتيجة إصرارهم على فتح “صندوق باندورا” -يتضمن بحسب الثقافة الإغريقية كل شرور البشرية-.

وفي حديثه مع الصحفي بجريدة حريت، سدات أرجين، أفاد جول أن عام 2003 كان أكثر عامٍ حافل بالأحداث بالنسبه له، مؤكدا أنه بذل قصارى جهده لمنع الحرب في على العراق.

وأضاف عبد الله جول أنه دعا نائب الرئيس العراقي، طه حسين رمضان، إلى تركيا وقام بتحذيره بجانب زيارته الدول المجاورة للعراق بنفسه.

وأكد جول أنه لطالما طالب الإدارة الأمريكية بالتراجع عن غزو العراق، قائلا: “أبلغتهم أنه في حال فتح صندوق باندورا مرة قد لا يتمكنون من إغلاقه بسهوله. إذا اندلعت الحرب في العراق سيتدمر هذا البلد ولن يصبح بالإمكان إقامة شيء جديد محله. أبلغتهم أنه في حال فتح هذا الصندوق ستنتشر الأحداث التي سيعجزون عن توقعها في منطقة الشرق الأوسط بأكملها وقد يصبح العراق بلدا غير صالح للعيش وقد يتطلب الأمر عدة أجيال كي يتحقق التوازن في العراق مرة أخرى. وقد تمتد هذه الفترة إلى نحو 20 -30 عاما”.

هذا وذكر جول أن الولايات المتحدة تجاوزت هدفها معربا عن حزنه الشديد للأوضاع في العراق.

ويتصاعد الخلاف بين إيران والولايات المتحدة وتطور إلى مواجهات عسكرية العراق، إذ استهدف الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم قاعدتين عسكريتين أمريكيتين

في العراق بعشرات الصواريخ وقال إن 80 جنديا أمريكيا قتلوا في الهجوم الصاروخي، بينما نفت واشنطن سقوط قتلى بين قواتها.

وجاء ذلك ردًا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، خلال غارة أمريكية في بغداد، فضلا عن تعرض السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء قبل ذلك لاعتداء من قبل الحشد الشعبي بتحريض من إيران.

–