مصرع أربعة جنود أتراك في سوريا

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد أربعة من جنودها في شمال شرق سوريا، بانفجار سيارة ملغومة.

وأفادت وزارة الدفاع التركية أن الجنود الأربعة استشهدوا خلال هجوم بسيارة مفخخة وقع أثناء تفتيش أمني على الطريق في ساعات المساء بالمنطقة التي تشهد عملية “نبع السلام”.

وذكرت وزارة الدفاع في بيانها أنه في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري وأثناء أعمال تفتيش الطرق بمنطقة عملية غصن السلام انفجرت سيارة مفخخة، مما أسفر عن استشهاد أربعة من الجنود الأتراك.

وأعربت الدفاع التركية عن أسفها وحزنها الشديد لهذا الحادث، سائلة الله أن يتغمد الشهداء بالرحمة ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الشهداء الأربعة هم ضابط الصف سنان كوسا والرقيب أرول يانيك والعريفين خليل كاراكوش وفاتح أكبولوت.

ونفذت تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 عملية عسكرية في منطقة شرق الفرات أطلقت عليها “نبع السلام” ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وسيطرت منذ ذلك الحين على المنطقة.