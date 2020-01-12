تويتر يجمد حساب خامنئي للمرة الثانية خلال أسبوع

أنقرة (زمان التركية) – أغلق موقع تويتر بشكل مؤقت، حساب مرشد الثورة الإيرانية، آية الله خامنئي، مرة أخرى خلال أقل من أسبوع.

وظهرت أمس السبت رسالة لكل من حاول الدخول إلى حساب خامنئي تفيد بأن هذا الحساب شهد نشاطًا غير طبيعي.

وجاءت هذه الخطوة عقب اعتراف إيران باسقاطها طائرة الركاب الأوكرانية، عن طريق الخطأ بصاروخ أطلقه الحرس الثوري، حيث اعتبر الطائرة هدفا معاديًا.

الطائرة الأوكرانية من طراز بوينج 737 كانت قد سقطت صباح الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار طهران الدولي متجهة إلى العاصمة الأوكرانية كييف. ولم ينجو من الحادث أي من ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 راكب.

ولم تصدر إدارة تويتر أية بيانات بشأن الأمر.

وسبق تعطيل حساب خامنئي على تويتر يوم إسقاط الطائرة الأوكرانية، ولكن بسبب إعلان الحرس الثوري استهداف قواعد عسكرية أمريكية في العراق، ردًا على مقتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

كما عطل “تويتر” و “فيسبوك” في اليوم ذاته حسابات بقناة “العالم” الإيرانية التي كانت تضم ملايين المتابعين.

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